IWF отстранила Алееву из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил

https://static.news.ru/photo/d2bf5900-d56b-11ea-b6a2-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Алеева Фото: Ivo Cagalj/PIXSELL/ТАСС

Российская штангистка, призёр чемпионатов России и Европы Татьяна Алеева отстранена от соревнований. Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) заподозрила спортсменку в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В IWF пояснили, что причиной такого решения стало обнаружение следов метаболита дегидрохлорметилтестостерона, который обнаружился в пробах 29-летней россиянки. Это вещество входит в группу анаболических андрогенных стероидов

В случае если будет установлено, что спортсменка не совершала нарушение антидопинговых правил, соответствующее решение также будет опубликовано, — заверили в федерации.

Кроме того, в IWF подчеркнули, что дальнейших комментариев по этому делу ожидать не стоит до тех пор, пока оно не будет закрыто.

В начале июня положительные допинг-тесты сдали и другие российские тяжелоатлеты — Надежда Евстюхина, Олег Чен и Давид Беджанян. В их пробах, по данным IWF, также был обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона.

При этом спортсмены уже были временно отстранены с августа 2019 года по подозрению в другом нарушении антидопинговых правил. Евстюхина ранее была лишена бронзовой медали Олимпиады-2008 после перепроверки допинг-проб.

Как писал NEWS.ru, министр спорта России Олег Матыцин подвёл итоги прошедшего заседания World Athletics, в котором было объявлено решение относительно российских легкоатлетов.