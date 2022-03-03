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Иван Штырков подписал контракт с RCC, бой с Силвой в ACA отменён

15:45, 02 марта 2022
Иван Штырков подписал контракт с RCC, бой с Силвой в ACA отменён
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Российский боец Иван Штырков продолжит карьеру в лиге RCC. Последние три поединка россиянин провёл под эгидой АСА. В этой организации он одержал две победы при одном поражении, следует из сообщения, поступившего в NEWS.ru. По словам спортсмена, в сложившейся ситуации его присутствие в Екатеринбурге необходимо, поэтому он не может выступать в других городах России. 

Я благодарен Майрбеку Хасиеву за возможность стать частью АСА и проявить себя на новом высоком уровне. Здесь произошла перезагрузка моей карьеры. Я надеюсь, что в будущем у нас будет ещё возможность посотрудничать, но сейчас я нужен дома, в Екатеринбурге, — приводит слова Штыркова пресс-служба RCC в личной рассылке для СМИ.

Таким образом, его поединок с Леандро Силвой, запланированный на 6 марта, не состоится.

Ранее президент ACA Алексей Яценко заявил, что ближайший турнир российской лиги состоится, как и планировалось, 6 марта в Краснодаре. Функционер отметил, что никто из иностранных бойцов не выразил желания расторгнуть контракт с организацией.

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