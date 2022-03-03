Иван Штырков подписал контракт с RCC, бой с Силвой в ACA отменён

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов написал в своём Instagram, что очень сильно переживает за каждого человека в родной стране. Он готов защищать её всеми силами. Так бывший муж певицы и телеведущей Ольги Бузовой прокомментировал военную спецоперацию РФ на Украине.

Сейчас я особенно понимаю ценность семьи для человека. Скажу с полной уверенностью: я готов защищать родных всеми силами, как это сделает любой защитник любой страны. Я готов обнять всех жителей...