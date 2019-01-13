Итальянка «застрелилась» в эстафете на КМ по биатлону

Итальянская биатлонистка Николь Гонтье лишила свою сборную шансов бороться за медали в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Гонтье бежала второй этап гонки и не смогла закрыть ни одну мишень даже с дополнительными патронами. В итоге биатлонистка отправилась на пять штрафных кругов.
На этом проблемы итальянской сборной не закончились. Когда Гонтье всё же завершила свой этап и прибыла на место передачи эстафеты, следующая итальянская биатлонистка, Алексия Рунггальдир, ещё не успела выйти на старт. Процесс передачи эстафеты затянулся, и итальянки откатились на 15-е место.
Сборная Италии лидировала после первого этапа эстафеты.
Этап Кубка мира в Оберхофе завершится 13 января мужской эстафетной гонкой.