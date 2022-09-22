Ирина Винер поддержала идею снизить пенсионный возраст спортсменам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирина Винер

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в интервью Metaratings.ru поддержала идею о снижении пенсионного возраста для спортсменов. С ее точки зрения, это правильно, потому что спортсмены не жалеют здоровья и сил, выступая за страну. При этом она не указала, на сколько стоит снизить порог.

Они, не жалея живота своего, добиваются результатов не только для себя, но и для всей страны! Поэтому, заканчивая свою спортивную карьеру, у них возникают некоторые проблемы со здоровьем. То, что сейчас возник вопрос по уменьшению пенсионного возраста, это совершено правильно! Поэтому понижение пенсионного возраста было бы хорошим решением, — сказала Винер.

15 сентября группа призеров Олимпийских игр предложила рассмотреть вопрос о снижении пенсионного возраста для профессиональных спортсменов. Они аргументировали позицию тем, что те, кто занимается спортом высших достижений, с самого раннего возраста тренируются без выходных и отпусков.

В июле сообщалось, что Ирина Винер и бизнемен Алишер Усманов официально развелись. Спортивный тренер рассказала, что развод с одним из богатейших людей России был оформлен через ЗАГС, вмешательства суда в развод не потребовалось.