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«Интер» хочет вернуть Матео Ковачича

Матео Ковачич Action Foto Sport/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Матео Ковачич

спорт [ версия для печати ]

Руководство футбольного клуба «Интер» рассматривает возможность возвращения бывшего полузащитника команды Матео Ковачича.

Такой сценарий возможен как альтернатива возможной покупке Луки Модрича из ФК «Реал», пишет Tuttosport.

24-летний хорват перешёл в «Реал» в 2015 году, сейчас он находится в аренде у «Челси». Его трансферная стоимость в настоящее время оценивается в €35 млн.

Ранее News.ru писал, что руководство «Реала» может предложить португальцу Жозе Моуринью должность главного тренера с зарплатой €20 млн в год. Мадридский клуб уже контактировал с тренером по поводу возможного возвращения. Какой была его реакция, неизвестно.


#футбол #Интер
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