«Интер» хочет вернуть Матео Ковачича

Руководство футбольного клуба «Интер» рассматривает возможность возвращения бывшего полузащитника команды Матео Ковачича.
Такой сценарий возможен как альтернатива возможной покупке Луки Модрича из ФК «Реал», пишет Tuttosport.
24-летний хорват перешёл в «Реал» в 2015 году, сейчас он находится в аренде у «Челси». Его трансферная стоимость в настоящее время оценивается в €35 млн.
Ранее News.ru писал, что руководство «Реала» может предложить португальцу Жозе Моуринью должность главного тренера с зарплатой €20 млн в год. Мадридский клуб уже контактировал с тренером по поводу возможного возвращения. Какой была его реакция, неизвестно.