Игрок «Спартака» поведал о приёме кокаина

https://news.ru/storage/news/d9b49102cbe2d49256c008cd071957b5/aac1ffd6-d040-4b10-b9ce-404f3f38de8c_850.jpg Драгомир Думиника/Facebook

Воспитанник московского «Спартака», а ныне игрок любительской команды «Спартак Россошь» Драгомир Думиника рассказал, как впервые попробовал кокаин после одного из матчей.

«В Литве я впервые попробовал кокаин. Была последняя игра сезона. Ко мне подошёл товарищ и сказал: "Драго, пойдем к нам, есть кое-что". Они играли в карты и нюхали кокаин. Я тогда не знал, что они употребляют. Когда попробовал, мне сказали: "Это баловство, ничего серьёзного"», — цитирует Думинику «Бомбардир».

В 14-летнем возрасте футболист уехал в академию московского «Спартака» из родного Сургута. В 18 лет он подписал контракт с белорусским МТЗ-РИПО, однако сыграл только один матч за дублирующий состав. В дальнейшем выступал за российские любительские клубы «Академия футбола» (Тамбов) и «Спартак» (Россошь).

В 2015 году подписал контракт с литовским клубом «Гранитас». Дебютировал в чемпионате Литвы 1 августа 2015 года в матче с «Атлантасом» (1:1). В том матче отдал результативную передачу. В 2017 году в качестве свободного агента вернулся в россошанский «Спартак».

Ранее News.ru писал, что полузащитник московского «Спартака» Роман Ерёменко зимой покинет клуб, став свободным агентом. Ранее он отбывал дисквалификацию за приём кокаина.