Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин играет за свой клуб, а не за Россию. Так он ответил на вопрос журналистов, не видит ли он проблем в том, что хоккеист дружит с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Ilta-Sanomat.
Я точно не знаю, какие у Овечкина отношения с президентом Путиным. Но все же он играет в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», а не за Россию, — заявил Бэттмен.
Помимо этого, комиссар подчеркнул, что это касается всех российских хоккеистов в НХЛ, которые оказались в тяжелом положении после событий 24 февраля.
У значительной части из них (российских игроков. — NEWS.ru) есть семьи в России, — добавил Беттмэн.
До этого Овечкин разместил в шапке профиля в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) фотографию с Путиным.
Ранее менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал, что руководство клуба провело беседу с капитаном команды Овечкиным о ситуации на Украине. По словам спортивного функционера, хоккеист остается преданным своей стране.