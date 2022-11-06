«Играет за „Вашингтон“, а не за Россию»: в НХЛ вступились за Овечкина Комиссар НХЛ заявил, что Овечкин играет за «Вашингтон Кэпиталз», а не за Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Овечкин

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин играет за свой клуб, а не за Россию. Так он ответил на вопрос журналистов, не видит ли он проблем в том, что хоккеист дружит с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Ilta-Sanomat.

Я точно не знаю, какие у Овечкина отношения с президентом Путиным. Но все же он играет в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», а не за Россию, — заявил Бэттмен.

Помимо этого, комиссар подчеркнул, что это касается всех российских хоккеистов в НХЛ, которые оказались в тяжелом положении после событий 24 февраля.

У значительной части из них (российских игроков. — NEWS.ru) есть семьи в России, — добавил Беттмэн.

До этого Овечкин разместил в шапке профиля в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) фотографию с Путиным.

Ранее менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал, что руководство клуба провело беседу с капитаном команды Овечкиным о ситуации на Украине. По словам спортивного функционера, хоккеист остается преданным своей стране.