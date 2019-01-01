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Хоккеисты сборной РФ оправдали ожидания тренера канадцев

Крис Бэрри/РИА Новости

спорт [ версия для печати ]

Поражение в матче с командой РФ на МЧМ-2019 тренер сборной Канады Тим Хантер назвал отличным уроком для своих подопечных. По его словам, российские хоккеисты показали именно тот уровень игры, который от них и ожидали.

Подводя итоги встречи, Хантер отметил, что его команда несколько расслабилась от частых побед и дала сопернику «слишком много свободы».

«После игры я сказал парням, что мы получили отличный урок. Его надо выучить. Он бесплатный, поскольку мы не вылетели», - цитирует канадского тренера «Спорт-Экспресс».

Хантер также добавил, что на его подопечных повлиял ажиотаж вокруг матча. Некоторые игроки не справились с ним психологически, что не лучшим образом отразилось на результативности встречи.   

Ранее News.ru сообщил о том, что молодёжная сборная России обыграла команду Канады со счётом 2:1. В турнирной таблице группы А отечественная сборная занимает первое место, имея в своём активе 12 очков. В четвертьфинале российским хоккеистам предстоит встреча с командой Словакии.


#россия #спорт #хоккей
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