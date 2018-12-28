Хоккеисты почтят память Зимина минутой молчания

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» (Ярославль) и «Спартаком» (Москва) начнётся с минуты молчания в память о двукратном олимпийском чемпионе в составе сборной СССР Евгение Зимине.
Хоккеисты столичного клуба выйдут на встречу в траурных повязках, сообщила пресс-служба «Локомотива».
Евгений Зимин скончался в возрасте 71 года. Он стал автором легендарной шайбы в ворота канадской сборной в «Суперсерии-72».
Матч между ярославским «Локомотивом» и московским «Спартаком» пройдёт 28 декабря в 19:00 по московскому времени.