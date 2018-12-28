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Хоккеисты почтят память Зимина минутой молчания

Евгений Зимин ТАСС

Евгений Зимин

спорт [ версия для печати ]

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» (Ярославль) и «Спартаком» (Москва) начнётся с минуты молчания в память о двукратном олимпийском чемпионе в составе сборной СССР Евгение Зимине.

Хоккеисты столичного клуба выйдут на встречу в траурных повязках, сообщила пресс-служба «Локомотива».

Евгений Зимин скончался в возрасте 71 года. Он стал автором легендарной шайбы в ворота канадской сборной в «Суперсерии-72».

Матч между ярославским «Локомотивом» и московским «Спартаком» пройдёт 28 декабря в 19:00 по московскому времени.


#хоккей #КХЛ #Спартак #память #ЛокомотивЯрославль #ЕвгенийЗимин
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