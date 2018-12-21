Хоккеисту в кровь разбили лицо во время матча НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Чикаго Блэкхоукс» защитник «чёрных ястребов» Коннор Мёрфи получил сильный удар локтем в голову. Хоккеист разбил лицо в кровь.
Видео инцидента появилось на канале Sportsnet в YouTube. О состоянии спортсмена сейчас ничего не известно.
«Чикаго» победил со счётом 5:2. По ходу встречи отличились россияне: форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов отметились результативными передачами.
Как писал News.ru, экс-футболист Савин продержался в «Ак Барсе» четыре дня.