Хоккеиста «молодёжки» встретили в России кастрюлей борща

https://news.ru/storage/news/605e493a547bd2248945dc89178e3a31/2ed5cc40-b1b0-4a6a-81d4-32fc0c9c33ac_850.jpg PA Images/ТАСС

Илья Морозов (справа)

Защитник «Сибири» и молодёжной сборной России Илья Морозов рассказал, как его встречали родители после молодёжного чемпионата мира — 2019, завершившегося в Канаде.

«Мама борщ приготовила. Созванивались с ней по ходу турнира, я рассказал, что в Ванкувере только бульон. Мама в ответ: „Скажите, когда приедете, мы прям в аэропорт с кастрюлей приедем“», — сказал Морозов в интервью в прямом эфире на официальном YouTube-канале «Сибири».

Он добавил, что в аэропорту его также встречали друзья. Они придумали кричалки, одна из которых — «Лучшие в мире хоккеисты!». По словам Морозова, его это смутило.

Команда Валерия Брагина на мировом первенстве завоевала бронзовые медали. В матче за третье место россияне переиграли швейцарцев со счётом 5:2. В финале сборная Финляндии оказалась сильнее американцев — 3:2.

Как писал News.ru, сборная России встретится со своими обидчиками в группе МЧМ-2020.