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Хоккеиста «молодёжки» встретили в России кастрюлей борща

Илья Морозов (справа) PA Images/ТАСС

Илья Морозов (справа)

спорт [ версия для печати ]

Защитник «Сибири» и молодёжной сборной России Илья Морозов рассказал, как его встречали родители после молодёжного чемпионата мира — 2019, завершившегося в Канаде.

«Мама борщ приготовила. Созванивались с ней по ходу турнира, я рассказал, что в Ванкувере только бульон. Мама в ответ: „Скажите, когда приедете, мы прям в аэропорт с кастрюлей приедем“», — сказал Морозов в интервью в прямом эфире на официальном YouTube-канале «Сибири».

Он добавил, что в аэропорту его также встречали друзья. Они придумали кричалки, одна из которых — «Лучшие в мире хоккеисты!». По словам Морозова, его это смутило.

Команда Валерия Брагина на мировом первенстве завоевала бронзовые медали. В матче за третье место россияне переиграли швейцарцев со счётом 5:2. В финале сборная Финляндии оказалась сильнее американцев — 3:2.

Как писал News.ru, сборная России встретится со своими обидчиками в группе МЧМ-2020.


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