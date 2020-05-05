Губерниев рассказал, как Галкин просил его отстать от Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/84b3212a-8e84-11ea-b723-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: АГН Москва/ Global Look Press

Дмитрий Губерниев вспомнил, как Максим Галкин в своё время просил его не увлекать Пугачёву. Это было несколько лет назад, Примадонна собиралась вести вместе с Губерниевым программу «Звёздный лёд».

Идея так и не получила воплощения. Но зато Максим Галкин высказал Губерниеву массу претензий, сообщает «Спорт-Экспресс». Супруг певицы заявил, что Губерниев отвлекает артистку, которая якобы «устала от всех этих съёмок».

А я отвечаю: «Мальчик мой, не ревнуй. Ты с ней дома наговоришься», — посмеялся комментатор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Губерниев рассказал, что ему понизили зарплату из-за пандемии коронавируса. Комментатор добавил, что понижение коснулось всех, кто работает на «Матч ТВ».