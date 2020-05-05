Губерниев рассказал, как Галкин просил его отстать от Пугачёвой

Дмитрий Губерниев вспомнил, как Максим Галкин в своё время просил его не увлекать Пугачёву. Это было несколько лет назад, Примадонна собиралась вести вместе с Губерниевым программу «Звёздный лёд».
Идея так и не получила воплощения. Но зато Максим Галкин высказал Губерниеву массу претензий,
А я отвечаю: «Мальчик мой, не ревнуй. Ты с ней дома наговоришься», — посмеялся комментатор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Губерниев рассказал, что ему понизили зарплату из-за пандемии коронавируса. Комментатор добавил, что понижение коснулось всех, кто работает на «Матч ТВ».
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