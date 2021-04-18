Губерниев отреагировал на гибель участника лыжного марафона на Камчатке

https://static.news.ru/photo/643cfb86-a077-11eb-ab83-96000091f725_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к организаторам Авчинского лыжного марафона, в ходе которого сегодня скончался один из участников.

У меня есть вопросы к организаторам марафона. Мы видели видео трагедии, на котором человек падает и ударяется о дерево как груша. А где меры предосторожности? Где маты на деревьях, огороженные участки трассы, которые могут смягчить падение, — задался вопросом журналист в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что во время любительских соревнований на Камчатке произошёл смертельный инцидент — один из лыжников погиб во время заезда. На крутом повороте группа лыжников не вписалась в траекторию движения. Произошло массовое падение, в результате которого один из лыжников врезался головой в дерево, получив серьёзную травму, которая стала смертельной.

Однако позже появилась информация о том, что врезавшийся в дерево участник Всероссийского Авачинского марафона на Камчатке остался жив и даже не стал сниматься с соревнований. Источник в правоохранительных органах заявил, что на мероприятии умер другой человек от сердечного приступа