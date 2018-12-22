Губерниев высказался о завершении карьеры Шипулиным

https://news.ru/storage/news/e691e2f983ffa94029c767744293f860/866601c5-8f29-42c8-8fdb-f981be799774_850.jpg Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Дмитрий Губерниев

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опроверг информацию о скором завершении карьеры российским биатлонистом Антоном Шипулиным.

«А кто сказал, что Антон Шипулин решил закончить карьеру? Антон продолжает тренировки, готовится к „Рождественской гонке“, но о прекращении карьеры речь сейчас точно не идёт!» — написал Губерниев в своём Instagram.

По информации «Спорт-Экспресса», Шипулин готовится завершить карьеру после «Рождественской гонки», которая состоится 29 декабря.

Имя Шипулина фигурировало в списке обвинённых в нарушении антидопинговых правил, который предоставила австрийская полиция в декабре 2018 года. На Олимпиаду в Пхёнчхан Шипулин не получил приглашения Международного олимпийского комитета (МОК). После этого он взял паузу, но осенью 2018-го вернулся к тренировкам.

Россиянин — олимпийский чемпион Сочи-2014. На данный момент спортсмен не выступает на этапах Кубка мира и готовится к «Рождественской гонке».

Шипулин восхитился сборной Франции по биатлону, писал News.ru.