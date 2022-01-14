Грузинский боец назвал россиянина Евлоева «трусом» и «крысой»

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Руководство подмосковного футбольного клуба «Химки» подписало контракт с защитником Юрием Жирковым, сообщает «Чемпионат.com». Контракт был подписан на полгода с возможностью его пролонгировать ещё на год.

Закончили переговоры с Жирковым. Юрий выбрал Московскую область. Подписали контракт на полгода с возможностью продления ещё на год, — сказал член совета директоров клуба Роман Терюшков. Он добавил, что футболист...