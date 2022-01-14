Грузинский боец назвал россиянина Евлоева «трусом» и «крысой»
Грузинский боец Илья Топурия назвал россиянина Мовсара Евлоева «чёртовой крытой»
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
10:24, 14 января 2022
Мовсар ЕвлоевФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Боец полулёгкого дивизиона Илья Топурия выразил недовольство тем, что россиянин Мовсар Евлоев не сможет выступить на турнире UFC 270. Уроженец Грузии оставил сообщение в своём Twitter, в котором заявил, что его соперник поступил как трус, снявшись с поединка после положительного теста на коронавирус.
Эй, мелкая крыса. Не я всё начал, это твоя затея. Мне сообщили, что 23 января я должен присутствовать в Лос-Анджелесе, где мог бы оторвать твою крысиную голову. И вот здесь я. Когда двое мужчин планируют бой, а один из них не является на него, его называют трусом в тех краях, откуда я родом. Это определение отлично подходит для тебя. Ты храбрый только тогда, когда пишешь со своего телефона. Ты лишишься своего рекорда, даже если не появишься в октагоне, потому что знаешь, что произойдёт. Чёртова крыса, — сказал Топурия.
Оба бойца не имеют поражений. На счету 27-летнего Евлоева 15 побед, а в активе 24-летнего грузинского спортсмена — 11.
Топурия остался участником турнира UFC 270. Вместо россиянина он подерётся с канадцем Чарльзом Журдэйном.
Ранее российский боец UFC Петр Ян сообщил, что последний перенос его поединка с американцем Алджамейном Стерлингом был инициативой организации. Изначально встреча была анонсирована на 5 марта, но в итоге бой перенесли на 9 апреля.