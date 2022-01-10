В UFC задумались о переносе боя Петра Яна с Алджамейном Стерлингом

Второй поединок между российским бойцом UFC Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом может получить новую дату. Изначально встреча была анонсирована на 5 марта, но по словам менеджера россиянина Саята Абдрахманова бой могут перенести на 9 апреля.

Официально бой Петра Яна на апрель не перенесён. Такой вариант возможен, и он обсуждается, — сообщил Абдрахманов корреспонденту NEWS.ru.

Петр Ян владел чемпионским поясом UFC, который сейчас принадлежит Стерлингу. В марте 2021 года россиянин проиграл американцу из-за дисквалификации после запрещённого удара коленом.

Реванш должен был пройти в октябре 2021 года, но Стерлинг отказался выходить в октагон, сославшись на травму. В результате Петр Ян провёл бой с Кори Сэндхагеном и завоевал титул временного чемпиона организации.