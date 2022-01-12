Пётр Ян: Перенос боя со Стерлингом — это не проблема

Обладатель пояса временного чемпиона UFC в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал перенос поединка с Алджайменом Стерлингом с 5 марта на 9 апреля. Россиянин отметил, что инициатива переноса встречи исходила от руководства организации.

Перенос боя — это решение UFC. Проведём чуть больше времени на сборах — это не проблема для меня, — сообщил слова бойца корреспонденту NEWS.ru представитель пресс-службы клуба «Архангел Михаил».

Также 28-летний россиянин отметил, что сопернику не поможет то, что встреча, скорее всего, состоится в США, поскольку Ян пользуется популярностью у местных болельщиков.

Я даже не уверен, что у Стерлинга будет какое-то преимущество от того, что бой будет проходить в США. Меня поддерживают там гораздо больше людей, чем его, — подытожил Ян.

Россиянин был чемпионом UFC, но в марте 2021 года он проиграл Стерлингу из-за дисквалификации после запрещённого удара коленом.

Изначально вторая встреча спортсменов должна была состояться в октябре 2021 года. Однако Стерлинг отказался выходить в октагон, сославшись на травму. На замену вместо американца вышел Кори Сэндхаген, который проиграл Яну единогласным судейским решением по итогам пяти раундов. В этой встрече Пётр завоевал титул временного чемпиона организации.