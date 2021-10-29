Пётр Ян выиграл у Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC

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Российский боец смешанного стиля Пётр Ян выиграл у американца Кори Сэндхагена на UFC 267 в Абу-Даби. На кону поединка стоял титул временного чемпиона организации в легчайшем весе.

Бой прошёл все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину. Единственный раунд, отданный американцу, — первый.

Для Яна эта победа стала 16-й в 18 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Кори Сэндхаген потерпел четвёртое поражение в 18 поединках.

Ранее на UFC 267 Ислам Махачев остановил Дэна Хукера, Александр Волков победил польского спортсмена Марчина Тыбуру, Хамзат Чимаев выиграл у китайца Ли Джинлианга, Магомед Анкалаев победил швейцарца Волкана Оздемира единогласным решением судей. Турнир проходит в субботу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.