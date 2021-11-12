Группа Тутберидзе обратилась к Усачёвой, получившей травму на Гран-при

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал травму Дарьи Усачёвой, полученную после падения на разминке на этапе Гран-при в Японии. По его словам, фигуристки Тутберидзе сильно усердствуют из-за высокой конкуренции в группе. Его слова приводит «Матч ТВ».

Хореограф сообщил, что из-за этого у девочек растёт нервное перенапряжение. Даже тренер порой не может их остановить, потому что надо работать, ведь впереди очередная Олимпиада. Нам нужно опасаться травм, девочкам...