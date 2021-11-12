Группа Тутберидзе обратилась к Усачёвой, получившей травму на Гран-при
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
21:24, 12 ноября 2021
Этери ТутберидзеФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официальный аккаунт команды Этери Тутберидзе в Instagram обратился к Дарье Усачевой после травмы, из-за которой российская фигуристка была вынуждена сняться с этапа серии Гран-при в Японии. Коллектив пожелал здоровья фигуристке и отметил, что она ещё добьётся побед в спорте.
Даша, твои победы ждут тебя! Работаем дальше, — говорится в сообщении.
Усачёва получила травму в результате неудачного падения с тройного флипа на разминке перед короткой программой на этапе Гран-при Японии. Фигуристку унесли в подтрибунное помещение на руках. Продолжить соревноваться она не смогла и была вынуждена сняться с турнира. Изначально сообщалось, что у неё вертельный перелом бедра. Позже Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что у российской фигуристки Дарьи Усачёвой произошёл отрыв связки одной из мышц на правой ноге.
Японский этап Гран-при продлится до 14 ноября.
Ранее сообщалось, что хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал травму Дарьи Усачёвой, полученную после падения на разминке на этапе Гран-при в Японии. По его словам, фигуристки Тутберидзе сильно усердствуют из-за высокой конкуренции в группе.