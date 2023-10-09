Гроссмейстер Карякин оценил смену шахматистами спортивного гражданства Гроссмейстер Карякин: выступавшие без флага РФ шахматисты не стали счастливее

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Шахматист Сергей Карякин

Российские спортсмены, отказавшиеся выступать под национальным флагом на международных турнирах, не стали от этого счастливее, заявил в беседе с KP.RU гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин. Он признался, что критически относится к подобному поведению коллег.

Как отмечает издание, на Кубке мира по шахматам, прошедшем в августе в Баку, часть спортсменов из России выступала под флагами ФИДЕ, часть — под флагами стран, в гражданство которых они перешли. Сам Карякин отказался от участия в турнире без российского флага.

Российские шахматисты-мужчины, которые во что бы то ни стало хотели там выступить и перешли под флаг Международной шахматной организации, все сыграли абсолютно ужасно. <...> Это не сделало их счастливыми. Я против смены флага, — подчеркнул гроссмейстер.

Он объяснил, что смена спортивного гражданства имеет несколько причин. Так, некоторые спортсмены поддались панике, другие сочли, что выступления за другие страны даст им больше возможностей, а кто-то поступил просто иррационально.

Например, Александра Костенюк. Все свои победы одерживала, будучи российской спортсменкой, у нее великая карьера была. А теперь говорит, что не хочет себя ассоциировать с Россией. Жалко, — признался шахматист.

Также он назвал странным решение бронзового призера чемпионата Европы, российского гроссмейстера Санана Сюгирова выступать за Венгрию. Карякин рассказал, что если бы знал об этом, то попытался бы поговорить и найти с ним какой-то компромисс.

Ранее экс-капитан московского футбольного клуба «Спартак» Егор Титов посоветовал молодым футболистам «бежать в другие чемпионаты». Он пояснил, что в Российской премьер-лиге у них нет возможности прогрессировать. Спортсмен связал это с падением уровня российского первенства после отъезда большинства легионеров.