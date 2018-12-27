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Гравина: чемпионат Италии будет продолжен

Габриэле Гравина imago sportfotodienst/Global Look Press

Габриэле Гравина

спорт [ версия для печати ]

Федерация футбола Италии приняла решение продолжить чемпионат Серии А, несмотря на столкновения фанатов «Интера» и «Наполи», сообщает Football Italia.

«Все игры пройдут согласно запланированному расписанию. Серия А не будет остановлена», — сказал президент организации Габриэле Гравина.

Чемпионат, по его словам, возобновится в субботу.

Ранее сообщалось, что болельщик «Интера» скончался от полученных травм. За час до начала встречи, которая проходила на стадионе «Сан-Сиро», он был сбит фургоном с фанатами «Наполи». Также во время матча поклонники «нерадзурри» выкрикивали расистские оскорбления в адрес лидера «Наполи» Калиду Кулибали.


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