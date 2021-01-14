Градский предложил заменить гимн РФ на Олимпиаде на «Боже, царя храни»

https://static.news.ru/photo/0faf939e-5739-11eb-b622-fa163e074e61_660.jpg Александр Градский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец и композитор Александр Градский также решил принять участие в обсуждении гимна России для Олимпиады. Ранее комиссия спортсменов Олимпийского комитета РФ предложила заменить привычный государственный гимн страны на песню «Катюша».

По мнению Градского, это неплохая идея. Он заявил, что уже раньше думал о том, чтобы вместо гимна наши спортсмены выходили под другую музыку. При этом для такого важного события, по его словам, всё же следует подобрать более торжественную музыку. Например, «Боже, царя храни».

У меня был гимн когда-то, я предлагал свою версию для гимна России. У меня был свой текст написан на музыку «Боже, царя храни». «Катюша»? Замечательная песня, но не гимнообразная, а гимн должен быть гимном. «Боже, царя храни» нужно исполнять без текста. Было бы шикарно. Был бы удар по щеке всему миру. Напомнить им, сволочам, кто мы есть, — заявил Градский Metaratings.ru.

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — под флагом России в течение двух лет, до 16 декабря 2022 года. Также нельзя использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения. Поэтому комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполкому ОКР использовать «Катюшу» вместо гимна в ближайшие два года.

Свою версию музыкального сопровождения для российских спортсменов на Олимпийских играх предложил и актёр Михаил Боярский. По его мнению, следует использовать песню композитора Сергея Прокофьева «Вставайте, люди русские!», писал NEWS.ru.