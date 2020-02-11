https://static.news.ru/photo/79f87828-50a1-11ea-b393-fa163e074e61_660.jpg Павел Кулижников Фото: isu.org

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов назвал блестящим выступление отечественных спортсменов в третий день чемпионата мира, который проходит в американском городе Солт-Лейк-Сити.

Блестящее выступление — два мировых рекорда, две золотые награды, — цитирует его ТАСС.

Кравцов назвал невероятными результаты Натальи Ворониной и Павла Кулижникова, завоевавших высшие награды в забегах на 5000 м и 1000 м соответственно, а также высоко оценил достижение Ольги Фаткулиной, которая выиграла серебро в командной гонке на 1000 м.

В настоящее время сборная РФ занимает в неофициальном медальном зачёте второе место. В её активе 10 медалей — три золотых, четыре серебряных и три бронзовых. Первое место занимает команда Нидерландов, которая уступает российской по общему количеству медалей (9), но опережает по числу золотых наград (4).

Ранее NEWS.ru писал, что Кулижников незадолго до выхода на дистанцию травмировал плечо. Однако это не помешало ему финишировать первым.