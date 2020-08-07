Главный тренер БК ЦСКА Итудис заразился COVID-19

49-летний греческий тренер баскетбольного клуба ЦСКА (Москва) Димитрис Итудис заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера нашей команды Димитриса Итудиса оказался положительным. Тесты супруги и дочери — отрицательны, — говорится в сообщении.
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pic.twitter.com/5Szxj6tbSN August 7, 2020
Тренер проходит лечение в Афинах. Он не был госпитализирован. Клуб начнёт тренировки без его участия.
NEWS.ru писал, что БК ЦСКА обсудит с Министерством спорта и руководством Единой лиги ВТБ ограничения, действующие в отношении иностранных спортсменов на территории РФ.
Единая лига ВТБ должна начать сезон 20 сентября. Евролига стартует с 1 октября, первый матч в этом турнире ЦСКА должен сыграть на выезде с «Барселоной».
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