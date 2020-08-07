Главный тренер БК ЦСКА Итудис заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/3196a848-d8e1-11ea-9895-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

49-летний греческий тренер баскетбольного клуба ЦСКА (Москва) Димитрис Итудис заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера нашей команды Димитриса Итудиса оказался положительным. Тесты супруги и дочери — отрицательны, — говорится в сообщении.

Тренер проходит лечение в Афинах. Он не был госпитализирован. Клуб начнёт тренировки без его участия.

NEWS.ru писал, что БК ЦСКА обсудит с Министерством спорта и руководством Единой лиги ВТБ ограничения, действующие в отношении иностранных спортсменов на территории РФ.

Единая лига ВТБ должна начать сезон 20 сентября. Евролига стартует с 1 октября, первый матч в этом турнире ЦСКА должен сыграть на выезде с «Барселоной».