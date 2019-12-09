Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что Россию в будущем могут коснуться новые санкции.
Нет никаких гарантий, что это отстранение на четыре года — последнее наказание для российского спорта. Но, я надеюсь, этого не произойдёт, — цитирует Риди РИА Новости.
Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях в течение четырёх лет, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Также исполком WADA ввел четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.
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