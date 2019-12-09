https://static.news.ru/photo/57c42838-1a91-11ea-b9c2-fa163e074e61_660.jpg Крэйг Риди Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что Россию в будущем могут коснуться новые санкции.

Нет никаких гарантий, что это отстранение на четыре года — последнее наказание для российского спорта. Но, я надеюсь, этого не произойдёт, — цитирует Риди РИА Новости.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях в течение четырёх лет, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также исполком WADA ввел четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.