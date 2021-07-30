Глава USADA назвал наказание РФ за допинг недостаточным

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Женская сборная РФ по фехтованию на саблях вышла в финал командного турнира и поборется за золотые медали Олимпийских игр (ОИ) в Токио. В предыдущей стадии соревнований Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова победили соперниц из Южной Кореи со счётом 45:26.

Француженки в полуфинале одолели итальянок (45:39). Решающий матч между РФ и Францией начнётся 31 июля в 13:30 мск. Недавно Позднякова завоевала золотую медаль Игр в Токио в личном первенстве, Великая...