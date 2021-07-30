Глава USADA назвал наказание РФ за допинг недостаточным
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:44, 01 августа 2021
Трэвис ТайгартФото: Maja Hitij/dpa/Global Look Press
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Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о допинге в российском спорте. Он отметил, что наказание РФ за допинг было недостаточным и теперь в Токио Москва посмеялась над Олимпиадой «своей жаждой медалей, а не ценностей», сообщает Yahoo Sports.
Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом. Это даже едва ли можно даже назвать ребрендингом, и он не остановит коррупцию в России, — подчеркнул Тайгарт.
Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступает в Токио под названием ROC (Russian Olympic Committee).
Ранее стало известно, что вызывают недоумение голословные спекуляции в американских СМИ о якобы возможном употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Токио. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат отметил, что появление подобных обвинений связано со стремлением избавиться от конкуренции на Играх.