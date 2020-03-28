https://static.news.ru/photo/81bb4f28-70da-11ea-8ace-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что эффективнее было бы устроить изоляцию для спортсменов на тренировочных базах, а не распускать их по домам.

Для того чтобы сохранить здоровье спортсменов, правильно было бы спортивным федерациям организовать карантин на своих базах. Это наиболее эффективный способ: изолировать спортсменов и проводить тренировки в особых условиях, — цитирует Гануса РИА Новости.

Ранее российские спортсмены досрочно завершили тренировочные сборы на базе «Озеро Круглое» и отправились на самоизоляцию. Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик заявил, что после соответствующего распоряжения базу покинули и ушли на карантин пловцы. Также на время карантина базу покинули пловцы-марафонцы, синхронистки и сборная России по спортивной гимнастике.