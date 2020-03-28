https://static.news.ru/photo/0038eb14-70d9-11ea-bf88-fa163e074e61_660.jpg Фото: sbok.ru

Российские спортсмены досрочно завершили тренировочные сборы на базе «Озеро Круглое» и отправились на самоизоляцию.

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик заявил, что после соответствующего распоряжения базу покинули и ушли на карантин пловцы, передаёт РИА Новости.

Помимо этого, на время карантина базу покинули пловцы-марафонцы, синхронистки, а также сборная России по спортивной гимнастике.

На «Озере Круглом» сборная тренироваться не будет, возможно, мы будем жить и питаться в Новогорске, а на Круглое нас будут привозить тренироваться в залы, а база будет закрываться. Нам сказали, что это распоряжение правительства, — сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Она отметила, что на базе «Озеро Круглое» тренироваться можно, а жить — нет.

Слушания дела между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) перенесены на июнь в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.