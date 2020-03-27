https://static.news.ru/photo/dfa9a78b-dab7-4908-88a6-a7e7bcec187f_660.jpg Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Petter Arvidson

Слушания дела между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) перенесены на июнь в связи с пандемией коронавируса.

Сейчас слушания уже перенеслись на июнь, больше уходит на середину месяца, — приводит слова председателя наблюдательного совета РУСАДА Александра Ивлева Р-Спорт .

Кроме того, Ивлев сообщил, что РУСАДА ждёт дальнейшей информации.

Ранее NEWS.ru писал, что CAS может отложить решение по делу WADA и РУСАДА. Суд оказался «завален» письмами с вопросами по процедуре процесса и просьбами разъяснить что-либо, что значительно затормозило рассмотрение дела.