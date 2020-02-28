https://static.news.ru/photo/96094f0e-5a21-11ea-9ab3-fa163e074e61_660.jpg Спортивный арбитражный суд Фото: tas-cas.org

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о санкциях в отношении российского спорта может быть отложено.

Как пишет New York Times, CAS «засыпали» письмами с вопросами по процедуре процесса и просьбами разъяснить что-либо. Такая переписка значительно замедлила ход арбитражного процесса, поэтому решение, возможно, будет принято после начала Олимпиады в Токио.

CAS должен подтвердить решения, принятые по итогам разбирательств по делу WADA и РУСАДА. Исполком WADA 9 декабря 2019 года решил отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе.

Ранее NEWS.ru сообщил о том, что слушания по делу РУСАДА пройдут в закрытом режиме. CAS и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обсуждали возможность публичных слушаний, но не смогли прийти к согласию в этом вопросе. WADA выступает в этом деле в качестве истца, РУСАДА — в качестве ответчика.