Глава Bellator: бой Фёдора Емельяненко на Красной площади не состоится

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что планировал организовать в этом году турнир своей лиги на Красной площади, в рамках которого свой прощальный бой в карьере должен был провести российский боец Фёдор Емельяненко. Bellator даже успел получить разрешение на это событие, но сейчас лига вынуждена поменять планы из-за событий на Украине, сообщает MMA Junkie.

Мы будем искать альтернативный вариант. У нас было запланировано потрясающее шоу в Москве. Мы даже получили одобрение на проведение турнира на Красной площади. Это должно было стать отличными проводами для лучшего бойца всех времён. Теперь мы вынуждены поменять планы и найти другую уникальную площадку, потому что он заслуживает отличных проводов. Мы просто ещё не знаем, где именно, — сказал Кокер.

23 октября Фёдор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269 в Москве на второй минуте первого раунда. Бой завершился после комбинации Фёдора из двух ударов в голову.