Гимнаст Нагорный назвал условие завершения карьеры Гимнаст Нагорный заявил, что завершит карьеру в случае отстранения сборной России от Олимпиады-2024

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Российский гимнаст Никита Нагорный

Российский гимнаст Никита Нагорный порассуждал о возможном завершении карьеры, сообщает РИА Новости. Спортсмен заявил, что примет такое решение, если РФ отстранят от участия в Олимпиаде 2024 года в Париже.

Если завтра МОК скажет, что россияне не едут в Париж, я думаю, что завершу карьеру, буду потихонечку завершать. Но важно, в каком ключе они могут это сказать: сто процентов все, и это никак юридически не оспорить, или все это будет под вопросом, — заявил Нагорный.

Спортсмен подчеркнул, что продолжает тренироваться и готовиться к возвращению к международным стартам. Он также добавил, что своей глобальной миссией видит популяризацию и развитие спорта в стране.

Нагорный — олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в командных соревнованиях. Он также завоевал две бронзы Игр и одно серебро.

Ранее Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) подала апелляцию на годичную дисквалификацию Ивана Куляка. Спортсмена наказали за выход на церемонию награждения с буквой Z на форме на этапе Кубка мира в Дохе.