«Газпром Арена» планирует принять турнир UFC

https://news.ru/storage/news/07454ab5a301c1127853653edbf05451/a059888c-4777-42d6-b57b-c1688832f67a_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Стадион «Зенит» — «Газпром Арена»

Домашний стадион футбольного клуба «Зенит» — «Газпром Арена» — может принять турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом заявил президент «сине-бело-голубых» Сергей Фурсенко.

«Мы ведём переговоры о проведении бойцовских поединков UFC и матчей звезд НБА. Поэтому продвижение „Газпром Арены“ как лучшей площадки страны еще только начинается», — цитирует Фурсенко «Чемпионат».

Первый турнир UFC в России прошёл 15 сентября 2018 года. Соревнование принял стадион «Олимпийский» в Москве.

Ранее News.ru сообщал, что отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заговорил о завершении карьеры чемпиона UFC в лёгком весе. По его словам, произойдёт это через три-четыре поединка.