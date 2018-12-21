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«Газпром Арена» планирует принять турнир UFC

Стадион «Зенит» — «Газпром Арена» Serguei Fomine/Global Look Press

Стадион «Зенит» — «Газпром Арена»

спорт [ версия для печати ]

Домашний стадион футбольного клуба «Зенит» — «Газпром Арена» — может принять турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом заявил президент «сине-бело-голубых» Сергей Фурсенко.

«Мы ведём переговоры о проведении бойцовских поединков UFC и матчей звезд НБА. Поэтому продвижение „Газпром Арены“ как лучшей площадки страны еще только начинается», — цитирует Фурсенко «Чемпионат».

Первый турнир UFC в России прошёл 15 сентября 2018 года. Соревнование принял стадион «Олимпийский» в Москве.

Ранее News.ru сообщал, что отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заговорил о завершении карьеры чемпиона UFC в лёгком весе. По его словам, произойдёт это через три-четыре поединка.


#Зенит #UFC #ГазпромАрена
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