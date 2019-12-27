Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков не мог иметь удалённый доступ к базе данных.

Я могу предположить, что Родченков мог дать поручение, чтобы кто-то мог внести изменения. Но база находилась уже под контролем группы передачи. Мне сложно представить, что он мог иметь удалённый доступ,...