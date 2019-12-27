Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что в отправленном им сопроводительном письме во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нет ничего неэтичного.
Я выполнил те поручения, которые были поставлены общим собранием. Это моё право выразить свою позицию. Ничего неэтичного и предосудительного в этом нет, — сказал Ганус журналистам во время пресс-конференции.
Ранее глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев заявил, что Ганус поступил неэтично, отправив в WADA сопроводительное письмо со своей личной позицией, писал NEWS.ru.
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