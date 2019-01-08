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Гандболистка завершила карьеру из-за собственного тела

Луиза Санд Daniel Stiller/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Луиза Санд

спорт [ версия для печати ]

Шведская гандболистка Луиза Санд приняла решение о завершении карьеры из-за того, что не может терпеть то, что родилась в чужом теле. Об этом сообщил Expressen со ссылкой на подкаст Utkast.

26-летняя спортсменка подчеркнула, что врачи диагностировали у неё гендерную дисфорию (заболевание, при котором человек не принимает до конца собственный пол. — Ред.). Сама гандболистка называет себя Луи. Она также будет принимать гормональные лекарства. Решение о проведении операции по смене пола Санд пока не приняла.

Луиза Санд сыграла за сборную Швеции по гандболу более 100 встреч. На её счету бронза чемпионата Европы 2014 года. С 2017 года спортсменка выступала за национальную команду Франции. Спортсменка также приняла решение разорвать контракт с клубом «Флёри».


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