Футбольный эксперт оценил последствия возможного ухода Малколма из «Зенита» Футбольный эксперт Сенников: потеря Малколма не станет для «Зенита» большой проблемой

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Малколм

Возможный уход атакующего полузащитника Малколма из петербургского «Зенита» не станет для клуба большой проблемой, уверен футбольный эксперт Дмитрий Сенников. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он уточнил, что трудности для у «Зенита» могут возникнуть, если из него захотят уйти другие бразильские легионеры — полузащитники Вендел и Клаудиньо.

Потеря одного только Малкома не станет для «Зенита» большой проблемой. Если бы еще, к примеру, собрались покинуть клуб Вендел и Клаудиньо, тогда можно было бы о чем-то рассуждать, — заявил Сенников.

Футбольный эксперт добавил, что недавний уход хорватского защитника Деяна Ловрена из «Зенита» стал для клуба гораздо большей потерей, чем возможная потеря Малколма. По его словам, игра Ловрена в центре обороны была безупречной.

Ранее стало известно о возможном уходе атакующего полузащитника Малкома из «Зенита». Сообщалось, что на бразильского футболиста претендовал французский «Пари Сен-Жермен». Петербургский клуб не намерен осуществлять трансфер менее чем за €40 млн.

Спортивный арбитражный суд (CAS) до этого отклонил апелляцию российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке контрактов легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Апелляцию подавали «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Сочи», Ростов, «Краснодар» и «Рубин». Клубы требовали отменить возможность для иностранных игроков приостанавливать контракты в одностороннем порядке.