Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча

https://static.news.ru/photo/23ec37c8-cb92-11ea-8aa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/eshchenko.andrey38

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России, ему выписан штраф в 50 тысяч рублей.

Соответствующее решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза было опубликовано на сайте организации.

За оскорбительное поведение футболиста в отношении иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, дисквалифицировать футболиста ФК «Спартак-Москва» г. Москва Ещенко А. на 3 (три) матча Кубка России по футболу, — говорится в тексте решения.

Напомним, что инцидент произошёл после матча «Зенит» — «Спартак», в ходе которого «красно-белые» уступили питерцам. Ещенко вышел на поле в майке с изображением медведя и нецензурной фразой, намекая на поведение генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Как писал NEWS.ru, Медведева оштрафовали на 200 тысяч рублей за комментарий по нашумевшему видео из раздевалки команды. 5 июля после победного матча над «Краснодаром» (4:2) Артём Дзюба, празднуя досрочное чемпионство, сымитировал половой акт с форвардом Сердаром Азмуном. Медведев заявил, что «это был намёк на то, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче».