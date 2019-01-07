Немецкий игрок спародировал Гитлера и объяснился

https://news.ru/storage/news/0a7560e11a822a0006d7571700df46a8/b8d53ca5-8186-448b-877f-12e4f2a1cc78_850.jpg Action Foto Sport/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Макс Майер

Футболист английского «Кристал Пэлас» Макс Майер после победы в 3-м раунде Кубка Англии над «Гримсби Таун» опубликовал в Сети фото со своими одноклубниками.

На нём игрок изображён вскинувшим руку в нацистском приветствии, а другой рукой имитирующим усы Адольфа Гитлера.

Wayne Hennessey trying to claim he WASNT doing the "Hitler" in this photo.........errrrrrr yeah alright Wayne pic.twitter.com/xbufGeGW3M — Kev.I.N (@kevjohnson77) January 7, 2019

Позже Майер заявил, что такая поза — чистая случайность. По его словам, он взмахнул рукой в сторону того, кто делал фото, и крикнул ему, чтобы он уже делал снимок. В этот же момент Майер якобы поднес ладонь ко рту, чтобы слова долетели до товарища. Футболист также пожелал всем «мира и любви».

Матч состоялся 5 января 2019 года, «Кристал Пэлас» победил со счётом 1:0.

Как писал News.ru, одноклубник Неймара объяснил зависть к нему.