Немецкий игрок спародировал Гитлера и объяснился

Футболист английского «Кристал Пэлас» Макс Майер после победы в 3-м раунде Кубка Англии над «Гримсби Таун» опубликовал в Сети фото со своими одноклубниками.
На нём игрок изображён вскинувшим руку в нацистском приветствии, а другой рукой имитирующим усы Адольфа Гитлера.
Wayne Hennessey trying to claim he WASNT doing the "Hitler" in this photo.........errrrrrr yeah alright Wayne pic.twitter.com/xbufGeGW3M— Kev.I.N (@kevjohnson77) January 7, 2019
Позже Майер заявил, что такая поза — чистая случайность. По его словам, он взмахнул рукой в сторону того, кто делал фото, и крикнул ему, чтобы он уже делал снимок. В этот же момент Майер якобы поднес ладонь ко рту, чтобы слова долетели до товарища. Футболист также пожелал всем «мира и любви».
Матч состоялся 5 января 2019 года, «Кристал Пэлас» победил со счётом 1:0.
Как писал News.ru, одноклубник Неймара объяснил зависть к нему.