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Немецкий игрок спародировал Гитлера и объяснился

Макс Майер Action Foto Sport/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Макс Майер

спорт [ версия для печати ]

Футболист английского «Кристал Пэлас» Макс Майер после победы в 3-м раунде Кубка Англии над «Гримсби Таун» опубликовал в Сети фото со своими одноклубниками.

На нём игрок изображён вскинувшим руку в нацистском приветствии, а другой рукой имитирующим усы Адольфа Гитлера.

Позже Майер заявил, что такая поза — чистая случайность. По его словам, он взмахнул рукой в сторону того, кто делал фото, и крикнул ему, чтобы он уже делал снимок. В этот же момент Майер якобы поднес ладонь ко рту, чтобы слова долетели до товарища. Футболист также пожелал всем «мира и любви».

Матч состоялся 5 января 2019 года, «Кристал Пэлас» победил со счётом 1:0.

Как писал News.ru, одноклубник Неймара объяснил зависть к нему.


#футбол #игрокАПЛ
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