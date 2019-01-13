Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал серебро, завоёванное его командой в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
«Это была особенная гонка. Трудно было надеяться на лучший результат без провала Логинова», — цитирует его L’Equipe.
Фуркад, как и Логинов, бежал последний этап эстафеты. Сборная Франции в итоге проиграла россиянам чуть больше минуты.
Россияне выиграли золото. Сборную помимо Логинова представляли Максим Цветков, Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко.
Ранее Фуркад отказался уважать Логинова, победившего в спринте, так как он не извинился перед биатлонной общественностью за приём допинга в прошлом.
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