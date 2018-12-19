«Фром май харт»: Мутко ушёл из спорта

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Виталий Мутко

Виталий Леонтьевич покинул пост главы Российского футбольного союза (РФС)

Оборвалась последняя нить, связывавшая Виталия Мутко со спортом. Вице-премьер по строительству сложил с себя полномочия главы Российского футбольного союза (РФС). Сам экс-президент в Дом футбола не приехал, но исполком РФС прекрасно справился заочно. News.ru набрасывает штрихи к портрету одного из самых неоднозначных руководителей в истории отечественного спорта.

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К этому, надо сказать, всё шло. Ещё перед прошлогодним исполкомом РФС уход Виталия Мутко считали делом решённым. Обошлись, однако, временным приостановлением президентства. Тогда, думалось, мы стали свидетелями банального финта ушами. Как сказал об этом Валерий Газзаев: «Временным может быть только беременность». А на самом деле, казалось, никуда Мутко не уходил и уходить не собирается. Лишь отошёл в тень, чтобы не злить международное спортивное сообщество.

Так и мелькали картинки-образы. Вот Мутко оставил на хозяйстве в РФС своего протеже Александра Алаева. Вот уже из-под полы продолжает курировать подготовку к чемпионату мира в России. Что косвенно подтвердил позже и глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Вот после лучшего в истории мундиаля возвращается к исправлению своих непосредственных обязанностей. Естественно, в ореоле мученика за страну свою родную. И посрамив, разумеется, всех явных и тайных недоброжелателей.

Но после переизбрания Владимира Путина на четвёртый срок пути-дорожки повели Мутко в сторону от спорта. Премьер-министр Дмитрий Медведев бросил Виталию Леонтьевичу новый вызов — вице-премьерство по строительству. На новом месте он счастливо занят развитием регионов и повышением качества жизни. Выходит пока, судя по происходящему вокруг, так себе, но ему к критике не привыкать.

Относиться к Мутко можно по-разному. К нему по-разному и относились. Его можно уважать за то, каких успехов добился при нём российский футбол. Особенно в первый приход в РФС. Тут и победы в Кубке УЕФА (ЦСКА и «Зенит») и Суперкубке Европы («Зенит»), тут и бронза чемпионата Европы 2008 года.

В том же году Мутко получил повышение — обернулся министром спорта РФ. Но и в новом качестве о футболе не забывал. Как только участие в чемпионате Европы 2016 года оказалось под вопросом, Виталий Леонтьевич вернулся в президентское кресло. Как только РФС столкнулся с финансовыми проблемами, не остался в стороне. Хлестко, как умел, назвав время правления Николая Толстых «ерундой», но не остался. По итогам 2017 год кредиторскую задолженность погасили и отчитались о прибыли в 162 млн рублей.

Его можно обвинять и даже ненавидеть за то, в какое состояние погрузился при нём российский спорт. Как это делает, скажем, Олег Тактаров, который о Минспорте при Мутко не говорит иначе, как о «преступной организации», а о самом Мутко — как о «преступнике, который продал страну». Как это делают отечественные специалисты на местах, попрекая его натурализацией иностранцев. Ну, а в глазах мировой общественности Мутко идёт в неразрывной связке с допингом. Для них Виталий Леонтьевич — инициатор создания системы допинговой поддержки атлетов. Тот человек, который якобы передал Григорию Родченкову государственный заказ и осуществлял его прикрытие на самом высоком уровне.

За это Международный олимпийский комитет (МОК) и дисквалифицировал Мутко пожизненно. Персона Виталия Леонтьевича как представителя России вызывала вопросы и у Международной федерации футбола (ФИФА). Как бы ни ладил Джанни Инфантино с вице-премьером Мутко, но его ведомство вынуждено было реагировать. В который раз напоминать РФС о недопустимости вмешательства государства в управление футболом.

Его можно высмеивать по принципу очевидных ассоциаций. Как, например, сделали это на «Прямой линии с президентом России» моряки, предложившие рисовать портреты Виталия Леонтьевича на судах. Чтобы они, будто Мутко, сделались непотопляемыми. Или же, подобно создателям сериала «Большая игра», оставлять для потомков пародию на него, нарекая Леонтием Витальевичем Цветковым.

Но в конечном счёте нужно понимать, что Мутко — это, скорее, функция, человек системы, ею порождённый и ею возвеличенный. Она посмеётся над его «вери бэд инглиш», но назначит вице-премьером по строительству. Он — один из них и один из нас. Виталий Леонтьевич — это президент РФС и министр спорта, которого мы с вами заслужили. Старательный и обязательный, видящий цель и не разбирающий средств.

Его пример — другим наука. Он — идеал среднестатистического россиянина и идеал для него. Наглядное пособие — как, будучи матросом-мотористом с девятью классами образования и с ПТУ за плечами, сделать головокружительную политическую карьеру и курировать все важнейшие исторические события в России XXI века — от Олимпиады в Сочи до чемпионата мира.

Его пример — приговор этой системе. От результатов кураторства Мутко российский спорт обречён отмываться долгие годы. Все претензии, однако, не к звену системы, а к самой системе. Футбол ведь, по сути, шёл довеском к политике. О ней грезил Виталий Леонтьевич, заступая на пост секретаря ленинградского райисполкома или главы администрации Кировского района.

А спорт? Уж извините, так вышло, куда направили. Остаётся лишь вздрагивать, зная, какими будут прощальные слова Мутко. Вы, конечно, уже догадались: «Футбол фром май харт!» И другого быть не может.