Фонд Fairsport поддержал «закон Родченкова»

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«Закон Родченкова», предложенный в США, поддержал независимый фонд Fairsport, понадеявшись, что новые правовые нормы позволят полностью искоренить допинг в международном спорте.

Организация сделала заявление, в котором оценила потенциал нового законопроекта. Участники фонда считают, что документ сможет навсегда изменить движение чистого спорта и обеспечить защиту прав всех спортсменов и любителей.

«Это реальные далеко идущие изменения», — говорится в заявлении.

В отсутствие надёжного антидопингового руководства новый закон станет новаторством, позволяющим привлекать к уголовной ответственности тех, кто использует допинг, считают в организации, а также защитит информаторов от мести.

Ранее News.ru сообщал, что американские сенаторы Шелдон Уайтхаус и Оррин Хэтч внесли на рассмотрение новый законопроект о введении уголовного наказания за применение запрещённых препаратов и допинга на международных соревнованиях.