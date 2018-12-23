Фонд Fairsport поддержал «закон Родченкова»

«Закон Родченкова», предложенный в США, поддержал независимый фонд Fairsport, понадеявшись, что новые правовые нормы позволят полностью искоренить допинг в международном спорте.
Организация сделала заявление, в котором оценила потенциал нового законопроекта. Участники фонда считают, что документ сможет навсегда изменить движение чистого спорта и обеспечить защиту прав всех спортсменов и любителей.
«Это реальные далеко идущие изменения», — говорится в заявлении.
В отсутствие надёжного антидопингового руководства новый закон станет новаторством, позволяющим привлекать к уголовной ответственности тех, кто использует допинг, считают в организации, а также защитит информаторов от мести.
Ранее News.ru сообщал, что американские сенаторы Шелдон Уайтхаус и Оррин Хэтч внесли на рассмотрение новый законопроект о введении уголовного наказания за применение запрещённых препаратов и допинга на международных соревнованиях.