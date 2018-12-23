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Фонд Fairsport поддержал «закон Родченкова»

Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

«Закон Родченкова», предложенный в США, поддержал независимый фонд Fairsport, понадеявшись, что новые правовые нормы позволят полностью искоренить допинг в международном спорте.

Организация сделала заявление, в котором оценила потенциал нового законопроекта. Участники фонда считают, что документ сможет навсегда изменить движение чистого спорта и обеспечить защиту прав всех спортсменов и любителей.

«Это реальные далеко идущие изменения», — говорится в заявлении. 

В отсутствие надёжного антидопингового руководства новый закон станет новаторством, позволяющим привлекать к уголовной ответственности тех, кто использует допинг, считают в организации, а также защитит информаторов от мести.

Ранее News.ru сообщал, что американские сенаторы Шелдон Уайтхаус и Оррин Хэтч внесли на рассмотрение новый законопроект о введении уголовного наказания за применение запрещённых препаратов и допинга на международных соревнованиях.


#допинг #ГригорийРодченков
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