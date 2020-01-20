https://static.news.ru/photo/23d4607c-3b7c-11ea-b381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Арбитражный суд Москвы оставил в силе штраф Федеральной налоговой службы (ФНС) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), говорится в сообщении на сайте ведомства.

Штраф на РУСАДА наложен из-за контракта со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) на оказание консультационных услуг. В постановлении говорится, что агентство перевело WADA $400 тыс. авансом, 18 мая 2017 года РУСАДА предоставило документы о том, что WADA оказало агентству услуги на $200 тыс., однако до 30 июня не успело заполнить документы об оказании услуг на остаток суммы.

ФНС постановила, что антидопинговое агентство России совершило правонарушение, так как не вернуло в страну $200 тыс. и в итоге вынесла РУСАДА штарф в размере 135 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионки по фехтованию Софья Великая, Яна Егорян и Инна Дериглазова в споре между Всемирными антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) выступят в качестве третьей стороны.

WADA подало в CAS официальный запрос по спору с РУСАДА. Запрос был подан в соответствии со специальными положениями, применимыми к арбитражной процедуре. В качестве истца в заявке указано WADA, в качестве ответчика — РУСАДА. ОКР и ПКР также присоединились к делу в качестве третьей стороны, писал NEWS.ru.