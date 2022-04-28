FINA не накажет пловца Евгения Рылова за участие в Чемпионате России

Евгений Рылов / Фото Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Международная федерация плавания (FINA) провела проверку в отношении российского пловца Евгения Рылова, отстранённого от турниров под эгидой организации. Как сообщает «Матч ТВ», двукратный олимпийский чемпион не получит нового наказания в связи с участием в чемпионате России.

В FINA заявили, что российское первенство, в котором пловец принял участие, не проходило под эгидой организации, и Рылов не нарушил санкции, которые были применены к нему ранее.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отметил, что российские соревнования проходят по правилам FINA, но для участия спортсменам не требуется индивидуальное разрешение организации. По этой причине Рылов мог принять участие в соревнованиях.

Ранее FINA отстранила Рылова от всех соревнований под эгидой федерации сроком на девять месяцев. Это решение вызвано тем, что 18 марта он принял участие в концерте-митинге, посвящённом восьмилетию воссоединения Крыма с РФ.