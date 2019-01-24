Коляда заявил о набранной оптимальной форме к ЧЕ

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Михаил Коляда

Российский фигурист Михаил Коляда, после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске, остался доволен свои прокатом.

«Я доволен тем, что сегодня было. Удалось набрать оптимальную форму к чемпионату Европы. По качеству льда главная арена лучше, чем тренировочная. Боевой настрой перед произвольной», — приводит слова Коляды корреспондент News.ru.

Судьи оценили программу россиянина в 100,49 баллов.

Ранее еще один российский фигурист Александр Самарин заявил, что хотел первым исполнить четверной флип.