Коляда заявил о набранной оптимальной форме к ЧЕ

Российский фигурист Михаил Коляда, после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске, остался доволен свои прокатом.
«Я доволен тем, что сегодня было. Удалось набрать оптимальную форму к чемпионату Европы. По качеству льда главная арена лучше, чем тренировочная. Боевой настрой перед произвольной», — приводит слова Коляды корреспондент News.ru.
Судьи оценили программу россиянина в 100,49 баллов.
Ранее еще один российский фигурист Александр Самарин заявил, что хотел первым исполнить четверной флип.