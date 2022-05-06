ФИДЕ отклонила апелляцию Карякина на дисквалификацию Международная шахматная федерация отклонила апелляцию Карякина на дисквалификацию

Сергей Карякин / Фото flickr.com/photos/grandchesstour/Global Look Press

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации отклонила апелляцию российского гроссмейстера Сергея Карякина, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Ранее ФИДЕ дисквалифицировала россиянина на полгода из-за поддержки спецоперации РФ на Украине.

Решение остаётся в силе на время подачи апелляции, если CAS не примет иного решения. Спортсмен уже проинформирован об этом решении, — говорится в сообщении.

Решение можно обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от всех соревнований сроком на девять месяцев. Это решение было принято из-за участия спортсмена в митинге в «Лужниках».

18 марта Рылов и ряд других спортсменов приняли участие в концерте, посвящённом восьмилетию воссоединения Крыма с РФ. Мероприятие проходило под названием «Zа мир против нацизма! Zа Россию! Zа президента!».