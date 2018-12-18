Федун озвучил задачу «Спартака» на сезон

Генеральный директор стадиона «Спартак» Андрей Федун по итогам совета директоров клуба озвучил цель «красно-белых» на текущий сезон чемпионата России.
«Задачи остались те же на следующий год. Мы должны стать чемпионами», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».
Напомним, что после 17 туров в РПЛ «Спартак» с 28 очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков.
«Красно-белые» по ходу сезона решились на смену главного тренера, отправив в отставку итальянца Массимо Карреру. Его место занял Олег Кононов.