Федун озвучил задачу «Спартака» на сезон

https://news.ru/storage/news/0468f4f78e24fff4c3f22183c90cdf69/ba1a9e8b-bbe7-4c3b-922b-da21076a6a9b_850.jpg Dmitry Golubovich/Global Look Press

Генеральный директор стадиона «Спартак» Андрей Федун по итогам совета директоров клуба озвучил цель «красно-белых» на текущий сезон чемпионата России.

«Задачи остались те же на следующий год. Мы должны стать чемпионами», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 17 туров в РПЛ «Спартак» с 28 очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков.

«Красно-белые» по ходу сезона решились на смену главного тренера, отправив в отставку итальянца Массимо Карреру. Его место занял Олег Кононов.