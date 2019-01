Фёдор Емельяненко ушёл в нокаут

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе, который прошёл в Лос-Анджелесе.

На официальной церемонии взвешивания 42-летний россиянин показал 107,2 кг, а 35-летний американец — 103,3 кг.

Развязка поединка наступила на первой же минуте первого раунда. Бейдер при сближении размашистым ударом с левой нанёс сопернику точный удар в челюсть, а затем добил уже лежащего Последнего Императора.

JUST LIKE THAT!!!! @RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh