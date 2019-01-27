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Фёдор Емельяненко ушёл в нокаут

Amy Sanderson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе, который прошёл в Лос-Анджелесе. 

На официальной церемонии взвешивания 42-летний россиянин показал 107,2 кг, а 35-летний американец — 103,3 кг.

Развязка поединка наступила на первой же минуте первого раунда. Бейдер при сближении размашистым ударом с левой нанёс сопернику точный удар в челюсть, а затем добил уже лежащего Последнего Императора.

Как писал News.ru, тренер Емельяненко Питер Тайссе ранее заявлял, что Фёдор тренировался очень усердно и готов к бою. Поражение стало для 42-летнего Емельяненко шестым в карьере при 38 победах. Боец гарантированно получит за участие в поединке $300 тыс.


#ФедорЕмельяненко #РайанБейдер #Bellator
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