Фёдор Емельяненко ушёл в нокаут

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе, который прошёл в Лос-Анджелесе.
На официальной церемонии взвешивания 42-летний россиянин показал 107,2 кг, а 35-летний американец — 103,3 кг.
Развязка поединка наступила на первой же минуте первого раунда. Бейдер при сближении размашистым ударом с левой нанёс сопернику точный удар в челюсть, а затем добил уже лежащего Последнего Императора.
JUST LIKE THAT!!!! @RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh— Bellator MMA (@BellatorMMA) January 27, 2019
Как писал News.ru, тренер Емельяненко Питер Тайссе ранее заявлял, что Фёдор тренировался очень усердно и готов к бою. Поражение стало для 42-летнего Емельяненко шестым в карьере при 38 победах. Боец гарантированно получит за участие в поединке $300 тыс.