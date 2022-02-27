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Федерация дзюдо приостановила президентские полномочия Путина в организации

Международной федерации дзюдо приостановила полномочия Путина в качестве почетного президента организации
14:05, 27 февраля 2022
Федерация дзюдо приостановила президентские полномочия Путина в организации Владимир Путин Фото: Mikhael Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Полномочия Владимира Путина в качестве почетного президента и посла Международной федерации дзюдо (IJF) приостановлены. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В связи с тем конфликтом в Украине IJF приняло решение о приостановке статуса Владимира Путина в качестве почетного президента и посла организации, – говорится в сообщении.

Отметим, что Путин получил сертификат полномочий почетного президента IJF в 2008 году.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не знает о приостановке полномочий в федерации дзюдо.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.

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