Федерация дзюдо приостановила президентские полномочия Путина в организации
Международной федерации дзюдо приостановила полномочия Путина в качестве почетного президента организации
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
14:05, 27 февраля 2022
Владимир ПутинФото: Mikhael Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Полномочия Владимира Путина в качестве почетного президента и посла Международной федерации дзюдо (IJF) приостановлены. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В связи с тем конфликтом в Украине IJF приняло решение о приостановке статуса Владимира Путина в качестве почетного президента и посла организации, – говорится в сообщении.
Отметим, что Путин получил сертификат полномочий почетного президента IJF в 2008 году.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не знает о приостановке полномочий в федерации дзюдо.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.