Федерация дзюдо приостановила президентские полномочия Путина в организации

Фото: Mikhael Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол выразил мнение, что ему по силам победить абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса, поединок с которым состоится 7 мая. По словам Бивола, мексиканец невыразительно выглядел в целом ряде поединков, предоставив своим соперникам огромные возможности для победы. Об этом Бивол заявил YouTube-каналу Usachev TV.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол выразил мнение, что ему по силам победить абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса, поединок с которым состоится...