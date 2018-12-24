USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,266 $   Brent53.45 $ Bitcoin4,246.70 $
МОСКВА-8°C18:48
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

ФБР уволила замдиректора из-за плохой репутации

vk.com/rusboxing

спорт [ версия для печати ]

Федерация бокса России (ФБР) приняла решение об увольнении Ильи Шувалова с должности заместителя генерального секретаря по развитию и управлению интерактивного бокса и инвестиционной политике. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Причиной увольнения стала утрата доверия со стороны руководства организации к Илье Шувалову. Как говорится в релизе ФБР, деятельность экс-заместителя генерального секретаря оставляла негативный отпечаток на деловой репутации федерации.

News.ru ранее сообщал, что генеральный секретарь ФБР Умар Кремлёв рассказал о стоимости поединка между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американским боксёром Флойдом Мейвезером.


#бокс
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
спорт 16:05, 24 декабря 2018
Для Макгрегора нашёлся новый соперник-боксёр
спорт 13:09, 23 декабря 2018
Нокаутированный Гвоздиком боксёр вышел из комы
шоу-бизнес 23:42, 22 декабря 2018
Лоза назвал лидера «Бумбокса» сумасшедшим
Лента новостей
спорт 18:44
Каррера сознался в хранении футболки игрока «Спартака»
происшествия 18:44
СК завершил расследование о похищении певца Руссо
общество 18:39
Власти ДНР заявили о минном обстреле Горловки
общество 18:28
Шойгу: число призывников стало оптимальным
спорт 18:26
Сэр Алекс Фергюсон вернулся в «Манчестер Юнайтед»
общество 18:22
«Турпомощь» пригрозила более чем двум сотням операторов
оружие 18:17
Шойгу назвал Российскую армию самой современной в мире
общество 18:13
КС РФ предписал изменить правила оплаты отопления
спорт 18:12
Кличко посоветовали наслаждаться пенсией
происшествия 18:11
«Уралкалий» возобновил работу аварийной шахты
происшествия 18:11
Сейсмологи опровергли падение метеорита в Хабаровском крае
экономика 18:06
Трейдер Trafigura может купить долю в проекте «Роснефти»
в мире 18:04
Американец выиграл миллион на ставку в пять долларов
спорт 17:57
Скандально уволенный тренер «Спартака» открестился от РПЛ
экономика 17:54
Главе Росимущества поручили бороться с коррупцией
Другие новости
спорт 18:44
Каррера сознался в хранении футболки игрока «Спартака»
спорт 18:26
Сэр Алекс Фергюсон вернулся в «Манчестер Юнайтед»
спорт 18:12
Кличко посоветовали наслаждаться пенсией
спорт 17:57
Скандально уволенный тренер «Спартака» открестился от РПЛ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top