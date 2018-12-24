ФБР уволила замдиректора из-за плохой репутации

Федерация бокса России (ФБР) приняла решение об увольнении Ильи Шувалова с должности заместителя генерального секретаря по развитию и управлению интерактивного бокса и инвестиционной политике. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Причиной увольнения стала утрата доверия со стороны руководства организации к Илье Шувалову. Как говорится в релизе ФБР, деятельность экс-заместителя генерального секретаря оставляла негативный отпечаток на деловой репутации федерации.
News.ru ранее сообщал, что генеральный секретарь ФБР Умар Кремлёв рассказал о стоимости поединка между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американским боксёром Флойдом Мейвезером.