ФБР уволила замдиректора из-за плохой репутации

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Федерация бокса России (ФБР) приняла решение об увольнении Ильи Шувалова с должности заместителя генерального секретаря по развитию и управлению интерактивного бокса и инвестиционной политике. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Причиной увольнения стала утрата доверия со стороны руководства организации к Илье Шувалову. Как говорится в релизе ФБР, деятельность экс-заместителя генерального секретаря оставляла негативный отпечаток на деловой репутации федерации.

News.ru ранее сообщал, что генеральный секретарь ФБР Умар Кремлёв рассказал о стоимости поединка между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американским боксёром Флойдом Мейвезером.