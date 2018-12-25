Медведевой предложили сменить гражданство

Российская фигуристка Евгения Медведева, потерявшая шансы на участие в чемпионате мира в 2019 году, резко отреагировала на предложение сменить гражданство, чтобы попасть на соревнования.
Один из пользователей Instagram предложил фигуристке отказаться от российского гражданства ради участия в международных соревнованиях и Олимпиаде, отметив, что ничего страшного в этом он не видит.
«А может быть, вам оставить при себе свое мнение? Я в этом ничего страшного тоже не вижу», ––написала в ответ Медведева.
Весной 2018 года россиянка сменила тренера Этери Тутберидзе из-за поражения на Олимпиаде в Пхёнчхане и переехала жить в Канаду, однако продолжила выступать за Россию. На прошедшем чемпионате России по фигурному катанию Медведева заняла седьмое место и не попала в состав сборной на чемпионат Европы. Россию там представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.
Ранее News.ru писал о том, что заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова на творческой встрече с хореографом Ильёй Авербухом выразила недовольство тем, что у фигуристки Евгении Медведевой «отобрали надежду» на участие в чемпионате мира в 2019 году.