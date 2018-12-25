Медведевой предложили сменить гражданство

https://news.ru/storage/news/df5f7c09c95e1f86b1f57ba28f867039/49651e35-ec3d-48a0-a078-e8a831c18422_850.jpg Kenjiro Matsuo/AFLO/ Global Look Press

Российская фигуристка Евгения Медведева

Российская фигуристка Евгения Медведева, потерявшая шансы на участие в чемпионате мира в 2019 году, резко отреагировала на предложение сменить гражданство, чтобы попасть на соревнования.

Один из пользователей Instagram предложил фигуристке отказаться от российского гражданства ради участия в международных соревнованиях и Олимпиаде, отметив, что ничего страшного в этом он не видит.

«А может быть, вам оставить при себе свое мнение? Я в этом ничего страшного тоже не вижу», ––написала в ответ Медведева.

Весной 2018 года россиянка сменила тренера Этери Тутберидзе из-за поражения на Олимпиаде в Пхёнчхане и переехала жить в Канаду, однако продолжила выступать за Россию. На прошедшем чемпионате России по фигурному катанию Медведева заняла седьмое место и не попала в состав сборной на чемпионат Европы. Россию там представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

Ранее News.ru писал о том, что заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова на творческой встрече с хореографом Ильёй Авербухом выразила недовольство тем, что у фигуристки Евгении Медведевой «отобрали надежду» на участие в чемпионате мира в 2019 году.